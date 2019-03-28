Eskişehir'de Cinayet Davasında Karar
1 saat önce
Eskişehir'de bıçaklı kavgaya karışarak bir kişinin öldürülmesine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklardan Y.T. 15 yıl, O.A. ise 10 yıl hapis cezası aldı.
Eskişehir
'de bıçaklı kavgaya karışarak bir kişinin öldürülmesine sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanıklardan Y.T. 15 yıl, O.A. ise 10 yıl hapis cezası aldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Y.T. duruşmada yaptığı ifadesinde, olayın, maktül Murat Alaağaç'ın kız arkadaşını taciz ettiği için yaşandığını belirtti. Her iki sanık da pişmanlığını ifade ederken mahkeme heyeti Y.T.'ye 15, O.A.'ya ise 10 yıl hapis cezası verdi.
Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk
Bulvarı'nda gerçekleşmişti. Porsuk Çayı kenarında yürüyen Murat Alaağaç (36) ile Y.T ve O.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, O.A. yanında bulunan bıçakla Murat Alaağaç'ı farklı yerlerinden bıçaklamıştı. Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Hastanesine kaldırılmış ve ağır yaralanan Alaağaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12 Kaynak: İHA
Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı
Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu
Hakeme Fiziki Müdahelede Bulunan Emre Yüksektepe'ye 3 Maç Ceza
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı