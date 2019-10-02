Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası
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Eskişehir'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası

29 dakika önce

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir'de cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası, System.String[]

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren sanık 25 yıl hapse mahkum edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Eskikent (39), maktul Mehmet Ali Solak'ın yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan Eskikent, pişman olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.

Olay

Eskişehir'de geçen mart ayında, Sütlüce Mahallesi Aydos Sokağı'nda 45 yaşındaki Mehmet Ali Solak ile Mehmet Eskikent arasında tartışma çıkmıştı.

Cezaevinden yeni tahliye edilen Mehmet Ali Solak ile Mehmet Eskikent, yanlarında taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etmişti.

Ağır yaralanan Solak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Eskikent ise tutuklanmıştı.

Ali Solak, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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