Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası - Son Dakika

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, cinayeti işlediğini kabul ederek, pişman olduğunu söyledi.

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