Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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