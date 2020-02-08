Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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