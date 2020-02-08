Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Eskişehir 'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mustafa Ş. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil