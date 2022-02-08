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Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası

08.02.2022 14:14
Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası

Eskişehir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan biri müebbet hapse mahkum edildi.

Eskişehir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanıktan biri müebbet hapse mahkum edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Burak Ü. (26) ve Akın K, tutuksuz sanıklar Emre Ç. ve İhsan D. ile maktul Ufuk Sırtıkara'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Maktulün babası Yaşar Sırtıkara, "Burak, Emre ve İhsan olayın başından itibaren birlikte hareket etmişlerdir. Öldürme eylemini birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden 3 sanığın aynı cezayla cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık Burak Ü. ise öldürme kastının olmadığını öne sürerek maktulün ailesinden özür diledi.

Mahkeme heyeti, Burak Ü'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla kasten yaralama" suçundan 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar Akın K, Emre Ç. ve İhsan D. ise beraat etti.

Şirintepe Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Ufuk Sırtıkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ekipler, katil zanlısı Burak Ü. ve kavgaya karışan kişileri gözaltına almıştı. Burak Ü. ve Akın K. tutuklanmış, diğer iki sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

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Burak Emre, Eskişehir, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de cinayetten yargılanan 4 sanıktan birine müebbet hapis cezası - Son Dakika
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