Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası - Son Dakika
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Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası

6 saat önce

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının cep telefonunu ve parasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası, System.String[]

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının cep telefonunu ve parasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 15 gün önce Sakarya Caddesi'ndeki iş merkezinde sosyal medya üzerinden tanıştığı, yüklü miktarda para vereceği vaadiyle buluşma yerine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu, parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda şüphelinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi.

Polis, zanlıyı kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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