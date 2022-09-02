İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı

02.09.2022 16:16

Eskişehir'de ciple yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin'e çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü Murat Aydemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Eskişehir- Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılanmüdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BAHADIR ERDEM YARA ALMADI

Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi. Şoför Murat A. Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın bir kadına çarparak ölümüne neden olan makam şoförü serbest bırakıldı
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Kaynak: DHA

Bahadır Erdem, Murat Aydemir, Yüksel Tekin, İYİ Parti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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