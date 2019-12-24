Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de cips kutusunda uyuşturucu taşıyan zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de, yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen B.T'yi yakalamış, zanlının üzerinde cips kutusuna saklanmış 52,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 0,46 gram sentetik uyuşturucu ile 325 sentetik hap bulunmuştu.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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