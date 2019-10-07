Eskişehir'de çoban festivali 'Artık çobanların oyları da herkesin oyuyla eşit olacak'

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Küçükbaş Çoban Festivali'ne çobanların yanı sıra farklı illerden 55 üretici 712 küçükbaş hayvanla katıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eski model Aysu Kayacı'nın katıldığı bir televizyon programındaki 'dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye' sözlerine atıfta bulunarak, 'Çobanlarında kız almaya hakkı var arkadaşlar. Artık çobanların oyları da herkesin oyuyla eşit olacak" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl Küçükbaş Çoban Festivali'nin 4'ncüsünü düzenledi. Uluönder Kapalı Pazar Yeri'ndeki festivale Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen çobanların yanı sıra 55 üretici 712 küçükbaş hayvanla katılırken, festivalde çoban köpekleri ve küçükbaş hayvanlar sergilendi. Ayrıca festivalde farklı ırk koyunların güzellik yarışması yapıldı.

'ARTIK ÇOBANLARA KIZDA VERİLİR'

Festivalde çobanların giysisi olan kepeneği giyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eski model Aysu Kayacı'nın 'dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye' sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi

'Bu çalışmaların en büyük amacı çobanları desteklemektir. Bugüne kadar hangi şehirden çobanlarla ilgili bir mesaj aldınız Herkes arkasını dönmüş çobanları yalnız bırakmışlardır. Bakın 4'ncü festivalimiz büyüyerek devam ediyor. İlk toplantımızda 500 kişi vardı, geçen sene 8 bin kişi olmuştu. Bu sene 10 binin üzerinde olacak. Çobanların değerini bilelim, çobanlar olmazsa et yiyemezsiniz. Çobanlarımız çok önemli, onlar istedi mi kız da verilir. Çobanlarında kız almaya hakkı var arkadaşlar. Artık çobanların oyları da herkesin oyuyla eşit olacak. Herkesin oyuyla eşit olacak. Onun için sevgili çobanlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum, iyi ki varsınızö

'ÇOBAN OLMAZSA ET, SÜT OLMAZ'

Festivalin baş çobanı Emre Tınaz ise çobanların Türkiye'nin bel kemiği olduğunu belirterek, 'Eskişehir'de küçükbaşın başkentidir. Çoban olmadan et olmaz, süt olmaz haliyle de kent olmazö şeklinde konuştu.

KOYUN VE KÖPEKLERE GÜZELLİK YARIŞMASI

Yerli koyun ırk sergisi, açık arttırma, çoban formu, yerli ırklar ve ıslah formu, koyun güzellik yarışması, köpek güzellik yarışması ve kültür ırkları sergilerinden oluşan festival yoğun ilgi gördü. Stantları gezenler köpekler ve koyunlar hakkında bilgi alarak cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekti. Akademisyenlerin değerlendirmelerini yaptığı güzellik yarışmasında yetiştiriciler koyunlarıyla yarıştı.

160 KİLOLUK KOÇ, 6 BİN LİRAYA SATILDI

Festivalde çok ilgiyi Bursa'dan gelen besici Ahmet Eser'in 160 kiloluk koçu gördü. Tanıtım standında koçunu sergileyen Eser, 'Koçum 3 yaşında 160 kilo ağırlığında kıvırcık melezidir. Koçumu burada sergilemekten mutlu oldum. Herkesin çok dikkatini çekiyor. Koçum yarışmaya da çıkacak ve ihaleyle satacağımö dedi. Festivale gelenler ise 160 kiloluk koçu cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek dişlerini kontrol etti. Daha sonra açık arttırmayla 3 bin liradan satışa çıkarılan 160 kiloluk koç, 6 bin 200 liraya alıcı buldu.

ÇOBAN KÖPEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eskişehirli Ümit Örs de yetiştirdiği 19 aylık çoban köpeğiyle festivale katıldı. Çoban köpeğini iki ayağının üzerine kaldırarak sarılan Örs, festivalde ilgi odağı oldu. Görenlerin cep telefonlarıyla fotoğrafladığı köpeğin çok kuvvetli olduğunu anlatan Ümit Örs, 'Eskişehirli olarak kendi köpeklerimle festivale katıldı. Köpeğim 19 aylık Aksaray köpeği. Annesi babası Aksaray'dan getirildi. Eskişehir'de köpeğimin birinciliği var. Bende 7 tane köpek var, hobi olarak besliyorum satış yok. Benim köpeğimin özelliği alan koruma köpeği. Yavruluğundan beri bende büyüdükleri için koyun görmediler. Festival yoğun herkesin de ilgisini çekiyor. Köpeğim küçüklere bir şey yapmaz ama büyüklere saldırabilir. İki çocuk üzerine otursun onları böyle gezdirir o kadar kuvvetlidirö dedi.