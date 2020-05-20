Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı
Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardıESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan çocuklar parklar ve meydanlarda gönüllerince eğlenerek bisikletleriyle dolaştı.
Eskişehir'de çocuklar bisikletle dolaşarak güzel havanın keyfini çıkardı
ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan çocuklar parklar ve meydanlarda gönüllerince eğlenerek bisikletleriyle dolaştı. Polis ekipleri de salgın nedeniyle kapalı olan oyun parkında denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı. Özellikle Kanlıkavak parkında gönüllerince eğlenen çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Yürüyüş yolları dışında parklara girişlerine izin verilmeyen çocuklar güzel havanında keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:04 Kaynak: DHA
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