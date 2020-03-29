Eskişehir'de çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak - Son Dakika

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Özdemir Çakacak başkanlığında toplandığı ve salgına karşı tedbirlerin artırıldığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için ek tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı ve benzeri) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü durumun önlenmesine, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmasının yasaklanmasına, alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği idari işlem yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."