Eskişehir'de çocuklara hakları anlatıldı - Son Dakika

UNICEF ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğinde yürütülen 'Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK)'nun Çocuklarla ve Gençlerle İletişim ve İlişkilerini Güçlendirme' çalışmaları kapsamında, 2019 yılından bu yana sürdürülen "KDK ve Çocuk Hakları Eğitimleri" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Eksi 25 Derneği paydaşlığında 13-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eğitimde, çocuk haklarının özellikle ergenlere ve çocuklara tanıtımında çocukların rol üstlenme konusundaki potansiyelleri de gözetilerek çocuk ve gençlerin, çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, KDK ve diğer hak arama yolları konusunda kapasitelerini güçlendirmek ve yürütülen tanıtıcı çalışmalara aktif katılımını sağlamak amaçlandı.

Eğitim, iki paralel grupta toplam 44 çocukla gerçekleştirildi. Gruplar 12-15 yaş ve 15-17 yaş çocuklardan oluşturuldu.3 gün süren eğitimde; hak-sorumluluk kavramları, çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve ilgili ulusal-uluslararası mevzuat ile KDK ve ilgili hak arama yolları gibi konuların yanı sıra akran aracılığı ile öğrenmenin temel prensipleri, iletişim ve sunum teknikleri gibi konular uzman eğiticilerin kolaylaştırıcılığında ele alındı. Gerçekleştirilen eğitimin ardından hak bilincini çocuk ve gençler aracılığı ile yaygınlaştırmak amacıyla eğitim modülü çerçevesinde çocukların akranlarına yönelik çalışmalar yapmaları bekleniyor.

Program, sertifika töreni ile tamamlandı. Kapanış törenine Kamu Denetçiliği Kurumundan Çocuk Ombudsmanı Özlem Tunçak, Büyükşehir Belediyesi'nden Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin, Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya ve UNICEF temsilcileri katıldı.