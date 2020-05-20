Eskişehir'de, çocukların bisiklet turu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez izinli olarak sokağa çıkan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, park ve bahçelere gitti. Güzel havayı değerlendiren çocuklar, bisikletlerle tur attı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, ikinci kez izinli olarak dışarı çıktı. Özellikle Kanlıkavak Parkı'na akın eden çocuklar, izinli saatlerini bisikletleriyle dolaşarak geçirdi. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocukların salgın nedeniyle kapatılan oyun parklarına girmemesi için de Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerek, denetim yaptı. Çocukların park ve bahçelerde keyifli vakit geçirdiği gözlendi.