ESKİŞEHİR'DE ÇÖREK OTU SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, 15 dekarlık alana çörek otu eken öğretmen kardeşler, mahalledeki çiftçilere de örnek oldu. Kardeşlerin dağıttığı tohumları eken çiftçiler, şimdi 500 dekarlık alanda geçimlerini sağlıyor. 5 yıl önce bu işe karar verdiklerini belirten Ahmet Dinç "Çiftçilerimizin çörek otu ektiği alan 500 dekara ulaştı. Çörek otunu bölgemizin bir ürünü yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Eskişehir'de öğretmen kardeşler Abdullah Dinç ile Ahmet Dinç, 2017 yılında Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Gümüşbel Mahallesi'nde babalarından kalan 15 dekarlık alana çörek otu ekti. Çörek otu ile elde ettikleri yağını satan iki kardeş, kısa sürede alanı 100 dekara çıkardı. Kardeşleri bununla da yetinmedi, mahalledeki çiftçilere de çörek otu dağıttı. Böylece tohumları eken çiftçiler için yeni bir gelir kapısı oluştu, mahallede çörek otu ekimi yaklaşık 500 dekarlık alana yayıldı.

Merak nedeniyle çörek otu yetiştirmeye başladıklarını belirten Abdullah Dinç, mahallede çörek otu markası yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

'YETİŞEN BİR ÜRÜN DEĞİLDİ, DENEDİK'

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi' kapsamında destek gördüklerini belirten Dinç, şunları söyledi:

"Çörek otu, klasik ürünlerden değil. Bölgemizde yetişen bir ürün de değil. Ama bunu denedik ve mahallemizde yaygınlaştırdık. Kazançlı bir ürün. Bakımı ve yetiştirilmesi çok zor değil. 15 dekarlık bir araziyle bu işe başladık. Her yıl üzerine katarak 100 dekara kadar ulaştık. Özellikle kıraç alanlarda yetişen ve suyu çok sevmeyen bir ürün. Mevcut iklim şartları da bu tarz ürünlere yönelmemizi mecbur kılıyor. Bu yılki kuraklığı tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da yoğun hissettik. Mahallemiz çörek otu konusunda bir marka olma yolunda ilerliyor. İlk başlarda 1 dekarlık alanda 10 kilolarla başladık. Şimdi getirdiğimiz nokta 1 dekarda 100 kilo verim alıyoruz. Şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği ile yarışabilecek kazanca ulaştı. Kıraç bir arazide sanki bir ayçiçeği ürünü hasat etmiş kadar kazanç sağlıyor. Ekim ve hasat arasında 4 aylık bir süreci var. Buğday gibi 9-10 ay değil. Tarlayı yıpratmıyor."

'MARKA OLMAK İSTİYORUZ'

Diğer çiftçilerin de yetiştirmeye başlamasıyla birlikte çörek otunun bölgede dikkat çekmeye başladığını belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Ürün bölgede çok dikkat çekti. Türkiye'de Gümüşbel Mahallesi olarak marka olmak istiyoruz. Bu, çok da uzak değil. Herkesle bilgimizi paylaşıyoruz. Çörek otumuzu satmakta hiç sıkıntı yaşamadık. Köylümüz ektikten sonra 'nasıl satılacak?' diye korkuyordu. Geçen hafta tüccarlar geldi, çok güzel fiyat verdiler. Bütün küçük arazi sahiplerine öneriyoruz. Öğretmen olduğumuz için üretim, satış ve tohum bulma konusunda her türlü desteği, her sorana veriyoruz. Türkiye'nin her tarafından 'çörek otu yetiştirmek istiyorum. Tohumluk bulur musunuz?' dediklerinde gönderiyoruz. Çörek otu sadece poğaçalarda, simitlerde kullanılmıyor. Tıbbi aromatik bir bitki. Şu an dünyanın her yerinde ve bölgesinde sıklıkla kullanılıyor. Maalesef Türkiye çörek otunda ithalatçı durumunda. Ekim alanlarını artırmak istiyoruz?

'BU YIL 1500 DEKARA ÇIKACAĞIZ'

Çörek otu yetiştirmek isteyen herkesle bilgi paylaştıklarını ve mahallede herkesin buna yöneldiğini anlatan Ahmet Dinç ise çörek otu ekim alanının mahallede kısa sürede 500 dekara ulaştığını söyledi. Yetişen çörek otunun yağ oranı ve kalitesinin oldukça iyi olduğunu belirten Dinç "Çiftçilerimize tohumları temin ettik ve tüm bilgimizi paylaştık. Çörek otunu bölgemizin bir ürünü yapmak istiyoruz. Çörek otu hakkında bilgilendirmek ve özendirmek adına her yıl tarla günleri düzenliyoruz. Önümüzdeki yıl bin 500 dekara çıkacağını düşünüyoruz. Getirisi yüksek bir ürün. Bir buğday tarlasından 3-4 yılda alamayacağınız geliri 1 yılda alabilirsiniz. Çiftçimizin elinde 30-40 tona yakın çörek otu tohumu var. Ürettiğimiz çörek otunun cinsi, yerli tohum olarak geçiyor. Türkiye'ye özgü bir tohum. Yağlık çörek otu. Soframızda yediğimiz çörek otu değil. Tamamen yağlık ve tıbbi alanlarda kullanılabilen bir tohum. Yağ oranı ve kalitesi oldukça güzel" diye konuştu.

Gümüşbel Mahalle Muhtarı Zeki Şahin Erol da öğretmenlerin mahalledeki çiftçilerin hepsine örnek olduğunu söyledi. Bu sayede çiftçiler için yeni bir geçim kaynağı yaratıldığını belirten Şahin, "Arkadaşlarımız 5 yıldır çörek otu yetiştiriyor. Biz de alternatif ürün olarak nadaslara çörek otu ekiyoruz. Sağlık açısından da çok değerli bir bitki. Herkese örnek oldular, onlara da çok teşekkür ederiz" dedi. Çiftçi Muhittin Erol ise daha önce ektiği soğandan vazgeçip daha geliri yüksek olduğu için çörek otu yetiştirmeye başladığını belirterek "Daha önce soğan ekiyordum. Şimdi çörek otu ekiyorum. Yavaş yavaş bu çörek otunu yaygınlaştıracağız. Herkesin ekmesini tavsiye ederim" dedi.