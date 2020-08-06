Eskişehir'de Covid-19 denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de Covid-19 denetimi

Tüm kurumlar denetimlere katılım gösterdi

Denetimler esnasında Vali Yardımcısı ile minik kız arasında gülümseten görüntüler oluştu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, kent merkezindeki işyerleri ile semt pazarlarını denetleyerek Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, tüm Türkiye'de Covid-19 ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. Valilikler koordinesinde oluşturulan ekiplerle pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve yaşam alanları denetlendi.

Eskişehir'de ise Vali Yardımcısı Alper Balcı'nın katılımıyla Tepebaşı ilçesinde yapılan denetimlere; İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve ilgili kurum müdürlüklerinin temsilcileri katıldı. Vatandaşların yoğun olduğu caddelerin yanı sıra denetimlerde restoranlar, kafeler, berber salonları, bankalar, eczaneler, kahvehaneler ve lokantalar tek tek kontrol edildi. İşyerlerinde, maske ve sosyal mesafenin uygulamalarının yanı sıra hijyen kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Ayrıca kontrollerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ise polis ve zabıta ekiplerince uyarılarda bulunuldu.

'Vali Yardımcısı Balcı maskesiz minik Elif ile ilgilendi'

Öte yandan babaannesiyle birlikte gezmeye çıkan Elif İnci isimli minik kız ile Vali Yardımcısı Alper Balcı arasında gülümseten görüntüler oluştu. Polis ekiplerince verilen maskeyi Balcı takmak istese de, minik Elif arkasını dönerek kendi takmak istedi. Maskesini takan minik kızı Balcı alkışlayarak uğurladı.