Eskişehir'de cuma namazı, cami bahçeleri ve futbol sahalarında kılındı - Son Dakika

Eskişehir'de cuma namazı, cami bahçeleri ve futbol sahalarında kılındı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler, uzun bir aradan sonra toplu ibadet için kapılarını açtı.

Eskişehir'de cuma namazı, cami bahçeleri ve futbol sahalarında kılındı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler, uzun bir aradan sonra toplu ibadet için kapılarını açtı. Valilik ve müftülüğün belirlediği caminin avluları, semt pazarları ile futbol sahalarından oluşan 207 noktada, cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kuralına göre kılınan cuma namazına sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar alınmadı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler, yaklaşık 2,5 ay sonra cuma namazıyla birlikte toplu ibadetlere açıldı. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Müftülüğü cuma namazı kılınabilecek aralarında cami avluları, semt pazar yeri ve futbol sahalarının da bulunduğu 207 farklı yer belirledi. Bu alanlarda cami cemaatinin sosyal mesafe kuralına uyulması için çizgiler çekildi. Cuma namazı için gelenlerin yanlarında seccade getirdiği görüldü.

Valiliğin belirlediği alanlardan biri olan Tepebaşı ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Behiç Ergin futbol sahasında, cemaat polis ekiplerince kontrolden geçirilerek alındı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar ise içeri alınmadı, onlardan evlerine dönmeleri istendi.

NAMAZ SAATİNDE GÜNEŞ AÇTI

Futbol sahasındaki 5 kişiden oluşan cuma namazı heyeti, gelenlere sosyal mesafe kuralını gösteren yerleri gösterip aralıklı bir şekilde oturmasını sağladı. Hava sıcaklığının 14 derece olduğu şehirde yağmur yağışı cuma namazının başladığı sıralarda yerini güneşe bıraktı. Cemaat ıslanmadan namazını tamamlayıp alanlardan ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'ne gelen cemaate cuma namazını Çamlıca Mahallesi, Fatih Camii imamı Fatih Uysal kıldırdı.

İmam Uysal hutbede İstanbul'un fethinden bahsederek, "İstanbul'un fetih coşkusuyla camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım, tedbirlere hassasiyetle uyalım. Cuma namazının ardından birbirimizin fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak, buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenabı hak ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri bu hastalıktan tez vakitte kurtarsın" dedi.

Namazın ardından cemaat sosyal mesafe kuralına da uyarak alandan ayrıldı.

YAĞMUR YAĞSADA NAMAZI KILACAKTIK

Cuma namazına gelenlerden Ahmet Yılmaz, yağmur yağmaya devam etse de namazını kılmaya devam edeceklerini belirterek, "Rabbimiz bizi bugünlere ulaştırdığı için şükürler olsun. Daha nice sağlıklı günlerde cuma namazlarını kılmayı nasip etsin. Bu bizim bir imtihanımız, sabretmekte fayda var. Sabırda vardır bir keramet. Hava yağmurluydu, namaza durduğumuzda güneş açtı" dedi.

Şaban Tali de toplu halde namaz kılmayı özlediklerin ifade ederek, "Bugünümüze şükredelim, Allah sağlıktan toplumumuzu ayırmasın. Allah bugünleri bir daha göstermesin, inşallah camilerde buluşuruz. Futbol sahasında ilk kez geliyorum, buraya girmek namaz vesilesiyle kısmet oldu. Buna da şükür hiç namaz kılamayabilirdik. Yağmur yağıyordu namaz sırasında durdu ama yağmaya devam etseydi de yine kılacaktık. Çünkü buna muhtaçtık ve buna ihtiyacımız vardı. Bugünleri özlüyorduk. Çok güzel bir ortam hazırlanmış, Allah bunu sağlayanlardan razı olsun" şeklinde konuştu.


- Eskşehir
Koronavirüs, Eskişehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cuma namazı, cami bahçeleri ve futbol sahalarında kılındı - Son Dakika

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