Eskişehir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Davası
44 dakika önce
Eskişehir'de görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret davasında karar çıkmadı.
Eskişehir
'de görülen Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'a hakaret davasında karar çıkmadı.
Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde görülen davaya, sanık emekli Genel Cerrah F.T. (70) ve avukatı katıldı. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanık F.T., savunmasında, "Bahsedilen paylaşımlar sosyal medyadaki sayfamda yer almaktadır. Herkese açık bir paylaşım olduğunu bilmiyordum. Paylaşımların Cumhurbaşkanı ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca Sümeyye Erdoğan
'ın Cumhurbaşkanı'nın kızı olduğunu bilmiyordum. Aynı soyadında çok insan var. Bu paylaşımları da sonrasında sildim" dedi.
Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Nisan tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:52 Kaynak: İHA
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni Ziyaret Etti
Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak