Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Davası

Eskişehir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Davası

44 dakika önce

Eskişehir'de görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret davasında karar çıkmadı.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanına Hakaret Davası, System.String[]
Eskişehir'de görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret davasında karar çıkmadı.

Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık emekli Genel Cerrah F.T. (70) ve avukatı katıldı. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yapan sanık F.T., savunmasında, "Bahsedilen paylaşımlar sosyal medyadaki sayfamda yer almaktadır. Herkese açık bir paylaşım olduğunu bilmiyordum. Paylaşımların Cumhurbaşkanı ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca Sümeyye Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın kızı olduğunu bilmiyordum. Aynı soyadında çok insan var. Bu paylaşımları da sonrasında sildim" dedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Nisan tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:52 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Eskişehir, 3. Sayfa
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