Üye Girişi
Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi - Son Dakika

Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi

29.11.2021 10:37
Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi

Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir- Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde dağlık alanda bulunan kaya parçası kara yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince bölgede emniyet tedbirleri aldı.

Karayolları ekiplerince düşen kaya bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti 10:35 Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti 10:26 Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket 10:23 Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın! 07:57 DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın!

Son Dakika Haberleri
10:25 Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti
10:24 Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!
10:22 Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket
10:13 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:13 Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar!
10:09 Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor!
10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde
10:02 Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
09:54 Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program!
09:46 Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı
Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa soyunacak Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa soyunacak         
10:36
Dövizle borçlananlar için kritik uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlar için kritik uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:29
Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter! Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!         
10:25
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları         
10:14
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 10:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement