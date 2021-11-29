Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi

Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Eskişehir'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası nedeniyle Eskişehir- Mihalgazi kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde dağlık alanda bulunan kaya parçası kara yoluna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince bölgede emniyet tedbirleri aldı. Karayolları ekiplerince düşen kaya bulunduğu yerden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de dağdan kopan kaya parçası ulaşımı engellendi - Son Dakika

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