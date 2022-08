Husumetlileri tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Eskişehir'de daha önceden husumetli olduğu öğrenilen şahısların arasında çıkan kavga sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Hüseyin Koç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos Çarşamba günü Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta Hüseyin Koç ile S.E., B.E., A.E. ve B.A.E. arasında tartışma çıktı. Daha önceden de husumetli oldukları öğrenilen şahısların arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hüseyin Koç bıçakla yaralandı. Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin Koç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Hüseyin Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.E., B.E., A.E. ve B. A. E. isimli şüpheliler ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu Şirintepe Mahallesi'nde cinayette kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu öğrenilen A.T., B.E. ve A.E. isimli şüpheliler de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Toplamda 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR