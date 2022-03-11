Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

11.03.2022 16:31
Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde bir kişinin bahçesindeki damlama sulama borularının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi çalınan borularla adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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