Eskişehir'de damlama sulama borularını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde bir kişinin bahçesindeki damlama sulama borularının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi çalınan borularla adreslerinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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