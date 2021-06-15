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Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı

15.06.2021 13:36
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı, System.String[]

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslemek için gittiği köyde bir mahalle sakini tarafından darp edildiği iddia edilen hayvansever Aysun Korkar, geçirdiği ameliyat sonrası olayı anlattı.

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslemek için gittiği köyde bir mahalle sakini tarafından darp edildiği iddia edilen hayvansever Aysun Korkar, geçirdiği ameliyat sonrası olayı anlattı.

Odunpazarı'na bağlı Akpınar köyüne sokak hayvanlarını beslemek için giden 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysun Korkar'ın, mahalle sakini tarafından darp edildiği iddia edildi. Besleme yapmaya gittiği oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile birlikte saldırıya uğrayan Aysun Korkar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Çenesinde 4 tane kırık olduğu ve 2 dişinin koptuğu öğrenilen Korkar, ameliyat sonrası yaşananları anlattı.

"Koşarak çeneme, yüzüme yumruk attı"

Geçirdiği ameliyat sonrası konuşma zorluğu çekmesine rağmen gözyaşları içerisinde olayı anlatan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysun Korkar şu ifadeleri kullandı:

"Çenemde sağda ve solda kırıklar var. Platinler takıldı. Konuştuğumda zorlanıyorum, ama anlatmak zorundayım. Çünkü sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm. Savunacak hiçbir tarafları yok. Ben haftanın 2-3 günü Sarısungur, Akpınar ve Gülpınar mevkilerinde sokak hayvanlarını kendi cebimden para harcayarak besleyen birisiyim. Yine o günlerden birisiydi. Biz devletin arazisinde besleme yapıyorduk. Onların evinin bahçesiyle, kapı önleriyle alakası yok. Tanımadığım bir şahıs evinden çıktı ve bana doğru konuşarak geldi. "Sen burada besleme yapamazsın, neden besliyorsun" dedi. Ben de "Abi yaklaşma, git işine, burası senin kapının önü değil. Bunlar Allah'ın sessiz kulu. Ben besliyorum, siz doyurmuyorsunuz, ben doyuruyorum" dedim. "Neden yaklaşmayacakmışım" diyerek daha da yaklaştı. Daha sonra "Siz bunları burada besliyorsunuz, ben de onlara zehirli et vereceğim" dedi. Orada felçli olup yerde sürünen ve benim 3 ay boyunca tüm kış hap içirmek için her gün 20 kilometre yol giderek tedavi ettiğim köpeğe yemek yediği sırada taş attı. Daha sonra bir tane daha taş attı. Taşın isabet ettiği köpek can havliyle kaçtı. "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdığım zaman üzerime doğru koşarak çeneme, yüzüme yumruk attı. Kendime gelemedim. Kendime geldiğimde oğluma da saldırmışlardı. Karısı ve kızı karşıdan "İşte böyle besleme yaparsanız sopayı yiyip oturursunuz" diye bağırıyorlardı. Küfür ve hakaret ettiler. Hepsinden şikayetçi olacağım. Yüzümde platinler var. Dikişlerim var. Ömür boyu ben bunlarla yaşayacağım. Bugün eşim gitti. Mamalarını koydu. Yine aynı kedi koşup gelmiş. Arabamı tanıyorlar. Tek suçum onlara bakmak."

"Doktor raporuyla her şey ortada"

Saldırıya uğrayan Aysun Korkar ile birlikte besleme yapmaya giden Beyza Yerlikaya ise kendilerine karşı suçlamaların olduğunu ve bunların tamamının asılsız olduğunu belirterek, "Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmediler açıkçası. Çünkü orada 2 kadın ve 18 yaşını doldurmamış bir çocuk vardı. Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünmedikleri için tek dertleri orada döveriz ve uzaklaştırırız. Bir daha da gelemezler. Sadece bu mantıkla yaklaştılar. 15 yaşındaki bir çocuğa ailecek saldırdılar. Biz orada yarım saat boyunca jandarma beklerken o köydeki tüm hayvan düşmanları sanki olayda oradaymış gibi toplanıp, yerde yatan kadına, 15 yaşındaki çocuğa ve bana resmen saldırdılar. Sadece oradaki hayvanları istemedikleri için bunu yaptılar. Ben yarım saat boyunca sakin kalarak hem Aysun ablayı hem oğlu Arda'yı hem de oradaki hayvanları korumak zorundaydım. Bir insan kendi elleriyle nasıl bu kadar parçalayabilir ki yüzünü. İki dakika sonrasında da yüksek ihtimalle avukat yönlendirmesiyle Arda'nın annesine kafa attığını ileri sürdüler. Doktor raporuyla her şey ortada zaten. 15 yaşındaki çocuğun yapabileceği bir şey değil. Arda en arkadaydı. Bizden uzaktaydı. Arda'ya video çekmesini söylediğimde adam Aysun ablaya vurdu ve yere düşürdü. Hepsini geçtim 15 yaşında 45 kilo bir çocuk bu şekilde çeneyi 4 yerinden kırıp 2 dişini sökemez. Karşımızdaki tanımadığımız adam elinde bir şeyle mi vurdu ne yaptı bilmiyorum. Beyin kanaması geçirdiğini zannettim. Jandarmayı ve ambulansı arayan bendim. Madem onların şikayetleri vardı polisi ve jandarmayı arasalardı" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı
Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Odunpazarı, Eskişehir, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de darp edildiği iddia edilen kadın ameliyat sonrası yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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