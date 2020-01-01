Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi - Son Dakika
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Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

Eskişehir'de davullu zurnalı yılbaşı partisi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de ışıl ışıl süslenen ve trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi yeni yıla soğuk havaya rağmen davul zurna eşliğinde oynayarak girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde cadde ve sokakları rengarenk süsledi. Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yerlerinden biri olan İsmet İnönü Caddesi'nde 2 derece soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişilik kalabalık toplandı. Davullu zurnalı sokak partisine katılan binlerce kişi bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla 2020'ye 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an Porsuk Çayı üzerinden onlarca havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını davul zurna eşliğinde eğlenerek kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise kentteki yılbaşı kutlamaları için yaklaşık 2 bin 100 kadar personel görevlendirerek güvenliği sağladı. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuz yaşanmadı.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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