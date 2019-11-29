Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de de gıda denetim seferberliği başlatıldı
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Eskişehir'de de gıda denetim seferberliği başlatıldı

7 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, başlatılan "Denetim Seferberliği" kapsamında gıda işletmelerini denetleniyor.

Eskişehir'de de gıda denetim seferberliği başlatıldı, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, başlatılan "Denetim Seferberliği" kapsamında gıda işletmelerini denetleniyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün talimatı ile ülke genelinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüktici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için başlatılan denetimler sürüyor. Bu kapsamda, Eskişehir'de de başlayan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever'in de katıldığı denetimler yapılıyor. Dr. Sever, denetimler ile ilgili açıklamasında, "Hedefimiz, daha temiz daha güvenilir bir gıdayı tüketiciyle buluşturabilmek ve halkımızın gıda kaynaklı sağlığını korumaktır. Amacımız doğrultusunda da bu denetim seferberliğini önemsiyoruz. Tüm ilçelerimiz dahil, Eskişehir genelinde de denetimlerimiz 7/24 saat anlayışı içerisinde ürün bazlı olarak devam edecektir. Denetim seferberliğinde; et ve et ürünleri üreten işletmeler, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmeler, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi işyerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri ve lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi iş yerlerinin denetimleri yapılacak olup numuneler alınacaktır" dedi.


Sever, en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu anlatarak, "Tüketicilerin herhangi bir gıda işletmesinde karşılaştıkları sorunları ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde de en fazla 15 gün içerisinde mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılmaktadır." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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