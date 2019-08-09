Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de DEAŞ operasyonu
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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de DEAŞ operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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