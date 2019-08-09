Eskişehir'de DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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