Eskişehir?de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu 4 şüpheli tespit etti. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekiplerince şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ'a ilişkin dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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