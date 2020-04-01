Eskişehir'de denetim kuyruğu - Son Dakika

Eskişehir'de denetim kuyruğu

ESKİŞEHİR'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de araç sürücülerinin ateş ölçümü yapılıyor. Ankara-Eskişehir şehir girişinde karayolu üzerinde yapılan kontrollerde uzun araç kuyrukları oluşurken, farklı şehirlerden kentte gelenlerin kalacakları adresler kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in, Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya giden giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ile sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde polis ekiplerince yapılan kontroller nedeniyle kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kimlik ve ehliyet kontrollerini, UMKE sağlık ekiplerince de ateş ölçümleri yapılıyor. Farklı şehirden gelenlere ise nerede kalacakları sorularak adresleri kayıt altına alınıyor.

Araç sürücüleri toplum sağlığı için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek memnun olduklarını söyledi. Uygulama noktasına gelen sürücülerden Abidin Taş, 'Ankara'dan geliyorum. Kız kardeşimi alıp Ankara'ya geri döneceğim. Uygulama gayet mantıklı ama trafik düzeni daha hızlı olursa iyi olur, yığılma çok oluyor. Yoksa gayet güzel bir uygulama' dedi. Sürücülerden Mehmet Yılmaz ise insanların yasaklara uymadığını ve virüsün yayılma tehlikesinin arttığını belirterek, 'Önce kişisel olarak önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında sokağa çıkma yasağına insanlar bir hayli riayet ediyor ancak bazı tedbirlerin eksik kaldığını düşünüyorum. Devlet kanalıyla dışarıya çıkmamamızın daha faydalı olacağını düşünüyorum' diye konuştu.