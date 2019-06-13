Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de deprem
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de deprem

7 saat önce

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Richter ölçeğine 2.8 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Eskişehir'de deprem, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Richter ölçeğine 2.8 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremi hafif şekilde hissedenler, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.24'te Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi hafif şekilde hissedenler sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:15 Kaynak: DHA
Tepebaşı, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakira, pembe bikinili videosuyla takipçilerini mest etti! Gelin adayı Hanife, neden başını açtığını açıkladı! Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Seyir halindeki aracında saldırıya uğradı... O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 02:03:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]