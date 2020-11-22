Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin 500 lira para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesi tarafından oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Kumarhaneye çevrilen dernek binasında bulunan 20 kişiye kumar oynamaktan 24 bin 500 lira, korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymamaktan ise 63 bin olmak üzere toplam 87 bin 500 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR