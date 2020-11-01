Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza

01.11.2020 10:19

Son dakika haberi: Eskişehir'de daha önceden mühürlenen bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon sunucunda 28 kişiye para cezası kesti.

Eskişehir'de daha önceden mühürlenen bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon sunucunda 28 kişiye para cezası kesti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, geçmişte kumar oynatıldığı için mühürlenen bir dernek binasında tekrar operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 28 kişiye kumar oynadığı ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 122 bin 500 lira para cezası kesildi. Dernek başkanı hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

-İHA-

Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza
Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza
Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza
Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza - Son Dakika


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