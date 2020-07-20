Eskişehir'de dernek binasında oyun oynayan 64 kişiye ceza - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip dernek binası olarak gösterilen iki ayrı adreste oyun oynadığı belirlenen 64 kişiye 200 bin 800 lira ceza verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan ekip, Ertuğrulgazi ve Hoşnudiye mahallerindeki iki binaya operasyon düzenledi.



Bu iş yerlerindeki 64 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp oyun oynadığı belirlendi.



Zanlılara toplam 200 bin 800 lira ceza verildi. Dernek başkanı olduğu tespit edilen iki kişi hakkında ise ilgili kanun maddeleri gereği adli işlem başlatıldı.