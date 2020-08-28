Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü - Son Dakika

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir- Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Kazada, işçilerden H.B ve Z. B olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.