Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü - Son Dakika

Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir- Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.
Kazada, işçilerden H.B ve Z. B olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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