Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

29.07.2022 14:07
Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

Eskişehir'de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.

Eskişehir'de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında 2 şahsın motosikleti çalarak götürdükleri tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan E.E. ve A.M.O. isimli şüpheliler, çaldıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, motosikletin koltuğunun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.M.O.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret Esnaf Odaları Birliği Başkanı Birsen'den Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Ziyaret Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Aranması olan 2 hırsız tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı - Son Dakika
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