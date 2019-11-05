Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de 'diksiyon' derslerine ilgi yoğun oldu
Son Dakika Yaşam Eskişehir'de 'diksiyon' derslerine ilgi yoğun oldu

Eskişehir'de 'diksiyon' derslerine ilgi yoğun oldu

7 saat önce

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği; eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve dernek binasında 'Diksiyon' derslerine başladı.

Eskişehir'de 'diksiyon' derslerine ilgi yoğun oldu, System.String[]

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği; eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve dernek binasında 'Diksiyon' derslerine başladı.


Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılı olarak, dernek binasında başlatılan derslere, çok sayıda kursiyer katılıyor Her yaştan kursiyerin katıldığı dersler; Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından veriliyor. Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, kurs açılışında yaptığı konuşmasında, "Bir arada yaşayan insanların millet niteliğine kavuşabilmesi için, gerekli yapı taşlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. Türkçe dili var olmaz ise; Türk de var olmaz, düsturundan aldığımız ilhamla, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, güzel Türkçemizin düzgün kullanımını sağlamak, dilimizi korumak amacıyla diksiyon derslerine başladık. Kurs sonunda; diksiyon eğitimini bitiren kursiyer öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar, törenle kursiyerlere verilecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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