Eskişehir'de 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kursiyer törenle... - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Eskişehir'de 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kursiyer törenle... - Son Dakika

Eskişehir'de 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kursiyer törenle...

6 saat önce

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kadın kursiyer sertifikalarını aldılar.

Eskişehir'de 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kursiyer törenle..., System.String[]

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' kursunu bitiren 24 kadın kursiyer sertifikalarını aldılar.


Vakıf binasında eğitimci, şair ve yazar Mehmet Sadık Bozkurt tarafından verilen kurs iki gün sürdü. Kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı törende konuşan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Eskişehir Şube Başkanı Yasemin Öztürk, "Düzenlemiş olduğumuz 'diksiyon, etkili iletişim ve etkili konuşma' eğitim seminerimiz başarıyla tamamlandı. Bir etkinliğimizi daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Vakfımız, bu tür etkinliklere ilerleyen günlerde geniş kapsamlı olarak devam edecektir. Eğitimci, yazar ve şair Mehmet Sadık Bozkurt'un gönüllü olarak vakfımız adına verdiği kurs ve destekten dolayı ve katılımcı kursiyerlerimize teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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