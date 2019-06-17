Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı
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Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı

55 dakika önce

ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.

Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yaptı. Sanayi Kavşağı'nda dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı. Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Eskişehir
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