Eskişehir'de dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıktı
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ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:18 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden 6 bin 845 lira çıkması, zabıtaları şaşırttı. Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı
öncülüğünde, Odunpazarı
ve Tepebaşı
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yaptı. Sanayi Kavşağı'nda dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı. Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.
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