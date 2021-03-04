Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika

Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

04.03.2021 16:53

Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı İşletme denetimleri İSDEM üzerinden takip ediliyor Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal "Kurallara uyarsak ödülünü alacağız, uymazsak cezasını çekeceğiz" İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelin başlatılan denetimler Eskişehir'de de sürerken,...

Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

İşletme denetimleri İSDEM üzerinden takip ediliyor

Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal

"Kurallara uyarsak ödülünü alacağız, uymazsak cezasını çekeceğiz"

ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelin başlatılan denetimler Eskişehir'de de sürerken, saha çalışmalarını Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı.

Valiliklere gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesiyle yurt genelinde 260 bin personelin katılımıyla denetimler başladı. Eskişehir'in işlek caddelerinde ve kafelerin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimler, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

"En büyük ceza sağlıktır"

İşletmelere yapılan ziyaretlerde işletmeciler ve müşterilerle durum değerlendirmesi yapıldı. İşletmelerde kurallara uyulmasının ve müşterilerin uyarılması gerekliliğinin altı çizilirken, yapılan denetimlerde amacın idari para cezası olmadığı vurgulandı. Kurallara dikkat edilmediği takdirde vaka sayılarındaki artışla işletmelerin tekrar kapanması ihtimali hatırlatıldı, Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey "En büyük ceza sağlıktır" diyerek vatandaşı uyardı.

"Kurallara uyarsak ödülünü alacağız, uymazsak cezasını çekeceğiz"

İşletme yetkilileri ile bire bir görüşme sağlanarak özellikle tedbirlere uymanın kendileri için faydalı olduğu belirtildi. Ülkede, korona virüs vakaları için illerin 4 ayrı risk grubuna ayrılmasının önemi belirtildi. Şuanda orta riskli grupta yer alan Eskişehir'de, vaka yükselişi durumunda tekrar işletmelerin kapatılmasının söz konusu olduğunu belirten Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal, "Kurallara uyarsak ödülünü alacağız, uymazsak cezasını çekeceğiz. Sadece kendi işletmenizde değil çevrenizde de dikkatli olun. Çünkü işletmelerin tekrar kapatılmasını bizler de istemiyoruz, sizler de istemiyorsunuz. İnşallah o kötü günleri tekrar görmeyiz." diyerek işletme yetkililerini daha dikkatli olmaya davet etti.

Özellikle kısıtlaması yeni biten yaş gruplarına ilgi gösterildi

Yaya kontrollerinde özellikle kısıtlaması yeni kaldırılan 20 yaş altı grup ile iletişime geçilmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Engin Önal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in çocuklara özellikle hal hatır sorması ve sohbet etmesi aileleri memnun etti. Çocuklara "Neden maske takıyorsun?" sorusuyla birlikte korona virüse karşı maske takmanın önemini belirtildi.

İşletmelerin denetim takibi İSDEM uygulamasıyla üzerinden sağlanıyor

Yaya devriye ekipleri tarafından sürekli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde kafe ve restoran gibi işletmelerde denetimler yoğun şekilde devam ediyor. Her hafta yapılacak olan işletme denetimleri İl İlçe Salgın Denetim Merkezi üzerinden takip ediliyor. Kontrolü yapılan işletmenin vergi numarası İSDEM'e giriliyor. İSDEM üzerinden hangi işletmeye ne zaman kontrol gerçekleştirildiği ve durumunun ne olduğu rahatlıkla ekipler tarafından takip edilirken, periyodik denetim kontrolü de sağlanıyor.

Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

İçişleri Bakanlığı, Engin Dinç, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika


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