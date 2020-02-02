Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de bir binanın zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapılırken doğal gaz hattı delindi.

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de bir binanın zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapılırken doğal gaz hattı delindi. Borudan sızan gazın patlaması sonucu ise 1 kişi başından yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zeminine dolan sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı delindi. Sızan doğal gaz patlamaya neden oldu. Sokaktaki bir iş yerinde ağır hasar meydana gelirken, sondaj aracında da yangın çıktı. Patlama sırasında sokakta bulunan Yunus Gültekin (74) başından yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen doğal gaz ekipleri gazı keserken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Akcami Mahallesi Muhtarı Kemal Mandal, binanın zeminine giren sular nedeniyle sondaj çalışması yapıldığını ifade ederek, "Ekipler iki gündür binaya giren su nedeniyle sondaj çalışması yapıyordu. Ben de onları doğal gaz hattı olduğunu söyleyerek uyardım. Ancak bugünkü çalışmada doğal gaz hattına denk gelmiş ve patlama oldu" dedi.

Çevredeki evlerde oturanlar ise büyük bir gürültü ile patlamanın meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını ifade etti.


Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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