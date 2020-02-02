Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı
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Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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