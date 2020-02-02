Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Her gün kendi mezar taşını görüyor Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]