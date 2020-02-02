Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2) - Son Dakika

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)

11 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.


Eskişehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
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