Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.