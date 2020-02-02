Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2) - Son Dakika

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Eskişehir'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı (2)
6 saat önce
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIEskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Eskişehir'de sokakta sondaj yapıldığı sırada meydana gelen doğal gaz patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının girişinde ve karşısındaki 2 işyerinde ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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