Eskişehir'de doğayı korumak için önemli çalışmalarda bulundu - Son Dakika

Günümüzde oldukça fazla olan yapılaşmalar sebebiyle en büyük problemlerden bir tanesini inşaat ve yıkıntı atıkları oluşturuyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kurduğu Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile kentte oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının takibini sağlıyor. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 300.000 ton hafriyat toprağı madencilik faaliyetleri sonucu vasfını yitirmiş alanların rehabilitasyonunda, yaklaşık 275.000 ton bitkisel toprak ise park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendirildi. 42.496 ton inşaat ve yıkıntı atığının ise geri kazanılmak için İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisine kabulü yapıldı.

İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinde yıl boyunca inşaat ve yıkıntı atıklarından yaklaşık 100.000 ton geri kazanılmış malzeme elde edildi. Geri kazanılmış bu malzemeler belediyenin yol, otopark, yeşil alanlardaki sert zemin çalışmaları ve kanalizasyon çalışmalarında kullanıldı. Ayrıca Eskişehir'deki yeni yapılan inşaatların temel dolgularında kullanılan geri kazanılmış malzemelerle hem çevresel kirliliğin önüne geçiliyor hem de doğal kaynaklar korunmuş oluyor. Hafriyat konusundaki çalışmaların bir diğer alanını ise kaçak dökümler ile mücadele oluşturuyor. Ekipler bu kapsamda yıl boyunca 192 denetim yaparak, 88.635.00 TL idari yaptırım kararı uyguladı. Eskişehir genelinde tespiti yapılan 12.810 ton kaçak dökülen hafriyat atıkları, alanlardan temizlenerek Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edildi.

Restoran, kafe ve gıda satışı yapılan iş yerlerinde ise atık yağ denetimlerini sürdüren görevli personel, işletmelere bitkisel atık yağları toplayan firmalar ile protokol yapmaları ve atık yağlarını lisanslı firmalara vermeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre çalışmaları hakkındaki açıklamada, evsel, tıbbi ve pil gibi atıkların toplanması, bertaraf edilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiği de belirtildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafında yapılan açıklamada, "2017 yılında hizmete açtığımız Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesislerinde 2021 yılında 200.000 tonun üzerinde evsel atığın bertarafını sağladık. Tesisimizde yaklaşık 3.000 ton ambalaj atığını da mekanik ayrıştırma yoluyla ayrıştırdık. Organik atıklardan da 95.000 hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 48.927.479 KWh enerji ürettik.

Şehrimizde günde yaklaşık 4 ton tıbbi atık oluşuyor. Pandemi sürecinde önemi daha da iyi anlaşılan Tıbbi Atık Bertaraf Tesisimizde kullanılan ileri sterilizasyon teknolojileri ile 1406 ton tıbbi atık sterilize edildi.

Doğaya atıldığında bizler için büyük zararı olan atık pillerin toplanması için ise Taşınabilir Atık Pil Üreticileri Derneği, Büyükşehir Belediyemiz ve 14 ilçe belediyemiz arasında protokol imzalandı. Bu sayede okullara yerleştirilen atık bir kutularında 14 ton atık pil toplandı. Doğanın dengesinin bozulması sebebiyle yaşadığımız küresel iklim krizinin önüne geçmek için ise yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımız devam ediyor. Tarım için kullanıma uygun olmayan ve belediyemize ait olan Gürpınar Mahallemizde güneş enerjisi santralini kurduk ve kurulduğu günden bugüne kadar2.906 MWh enerji ürettik. Ayrıca önümüzdeki yıllarda hizmete açmak için iki ayrı yerde de güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" ifadelerinde bulunuldu.

Yapılan bilgilendirmelere ek olarak Eskişehir'in doğasının korunması için tüm görevlerini yerine getirdiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Belediyemiz şehrimizin doğasını korumak için geçtiğimiz yıllarda açılması planlanan termik santralin yapılmasını durdurmak için taraf oldu. Ve başvurduğumuz mahkemeleri kazandık ve kentimize yapılacak bu kötülüğü durdurabildik. Bu yıl da 3 ayrı maden ve maden sahası genişletilmesi projelerinin ÇED raporlarına itiraz ederek, durdurma kararı alabildik. Bizler yerel yönetimler olarak şehrimizin doğasını korumaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz." dedi