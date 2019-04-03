Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Dogville" Adlı Yeni Oyununun Provalarına Başladı

Eskişehir'de "Dogville" Adlı Yeni Oyununun Provalarına Başladı

40 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde eğitimlerine devam eden 5. Dönem Gençlik Sahnesi Kursiyerleri, Lars Von Trier'in yazdığı "Dogville" adlı oyunu sahnelemek üzere çalışmalarına başladı.

Eskişehir'de

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın 2014-2015 tiyatro sezonunda başlattığı Gençlik Sahnesi Tiyatro Kursu, faaliyetlerini 5. yılında da sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi eğitim yılının sonuna gelen yeni dönem kursiyerleri, sezon boyunca aldıkları eğitimin bir ürünü olarak hazırlayacakları tiyatro oyununun provalarına başladılar.

Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçeye kazandırdığı "Dogville" adlı oyunu Şehir Tiyatroları sanatçısı ve Gençlik Sahnesi Koordinatörü Emre Basalak yönetiyor. Sinema filmi dünya çapında ün kazanan Danimarkalı dahi yönetmeni Lars Von Trier'in aynı adlı senaryosundan uyarlanan oyun, mutlu ve sakin bir kasabada yaşayan uyumlu insanların bile, gücü eline geçirdiğinde birer işkenceciye dönüşebildiğini ve insan doğasının suça yatkınlığını etkili bir dille anlatıyor. Gençlik Sahnesinin genç kursiyerlerinin provalarını aralıksız sürdürdüğü "Dogville" Mayıs ayı sonunda izleyici ile buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49 Kaynak: Bültenler

Lars Von Trier, Şehir Tiyatroları, Güncel
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