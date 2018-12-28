Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Dolandırıcılık Davasında Karar

Eskişehir'de Dolandırıcılık Davasında Karar

13 dakika önce

Eskişehir'de, firmalara karşılıksız çek kestikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 4 sanıktan birine 9 yıl hapis ve 277 bin lira adli para cezası verildi, 3 sanık berat etti.

Eskişehir'de Dolandırıcılık Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de, firmalara karşılıksız çek kestikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 4 sanıktan birine 9 yıl hapis ve 277 bin lira adli para cezası verildi, 3 sanık berat etti.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklardan Bekir V ile mağdur Atanur Bayrak hazır bulundu, diğer 3 sanık ise katılmadı.

Tutuksuz sanık Bekir V, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği kanaatine vardığı sanık İbrahim Kahraman'ı 9 yıl hapis ve 277 bin lira para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 3 sanığın ise beraatına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:41 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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