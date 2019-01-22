Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'in yanı sıra birçok ilde noterden satışını yaptıktan sonra araç sahiplerini oyalayıp kaçtığı öne sürülen iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'in yanı sıra birçok ilde noterden satışını yaptıktan sonra araç sahiplerini oyalayıp kaçtığı öne sürülen iki şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kentte yaşanan dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra birçok ilde noterden satışı yapılan araç sahiplerini oyalamak suretiyle dolandırdıkları öne sürülen A.D. ve E.K'yi kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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