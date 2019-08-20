Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu
24 dakika önce
Eskişehir'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:24 Kaynak: AA
'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma
ekipleri, merkez Tepebaşı
ilçesi Keskin
Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde S.G. (49) adlı kadının, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu eve operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bu kişilerden, S.G'nin oğlu S.H.G. (24) ve S.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma tarafından S.G'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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