Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu
13.10.2020 12:13
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelendiği S.K'yi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve Turhal Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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