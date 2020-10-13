Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve Turhal Sulh Ceza Hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

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