Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonuna tutuklama - Son Dakika

Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş bulma vaadiyle bir kişinin 12 bin 500 lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli Nuri D'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

Zanlı, Nuri D. polis ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.