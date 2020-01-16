Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin telefonla aradıkları 76 yaşındaki S.Ö'yü, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler" diyerek dolandırmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A, S.P, H.G. ile A.S, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların, polise yakalanmamak için kılık değiştirdikleri ve sakal tıraşı oldukları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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