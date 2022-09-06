Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

06.09.2022 16:13
Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği A.T'yi durdurdu.

A.T'nin GBT sorgulamasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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