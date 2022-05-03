Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

03.05.2022 16:11
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki bir çok iş yeri ve apartmanın giriş kısımlarını su bastı.

Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç, su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Park ve bahçelerin yanı sıra araçların üzerleri beyaza büründü.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı

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Eskişehir, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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